Ricette a domicilio, attenzione alle truffe

Ricette consegnate a domicilio, attenzione ai tentativi di truffa. A lanciare l'allarme è il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

Anziani nel mirino

La stagione estiva, si sa, è la preferita di truffatori e malviventi. In molti, infatti, approfittano del vuoto delle città per colpire anziani rimasti soli a casa dopo la partenza dei parenti per le ferie. E' così anche a Concorezzo, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe ai danni dei cittadini più fragili. In particolare gli anziani, che vengono raggirati da truffatori senza scrupoli. Quest'ultimi hanno adottato una nuova tecnica per entrare nelle case dei concorezzesi, inventandosi un fantomatico servizio di "consegna ricette a domicilio".

L'allarme del sindaco

A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha voluto mettere in guardia tutta la cittadinanza.

"Attenzione alle truffe agli anziani - ha scritto su Facebook il primo cittadino - Avvisate tutti i vostri parenti e conoscenti. Alcuni concorezzesi sono stati contattati per un fantomatico servizio di "consegna ricette a domicilio". Ebbene, nessuno dei nostri medici ha attivato un servizio del genere: se dovessero telefonare a casa o suonare al citofono. Non aprite, non date alcun riferimento, ma chiamate subito il 112".

Proprio nei mesi scorsi il Comune di Concorezzo aveva dato vita a un interessante progetto con la locale stazione dei Carabinieri, fornendo a tutti gli anziani del paese un adesivo da attaccare vicino alla porta con i comportamenti utili da tenere in caso di situazione sospetta.