Ricostruita la colonia felina distrutta dall'incendio

Ricostruita la colonia felina di Cesano Maderno, distrutta dall'incendio.

Detto fatto. Dopo l'incendio che aveva ridotto in cenere le casette per i gatti a Molinello, Marta Vesci e le altre Stregatte, le volontarie che si occupano delle colonie feline, avevano promesso: "Ricostruiremo le cucce più belle di prima". E così è stato. Si è conclusa in questi giorni, infatti, la ricostruzione del ricovero per i gatti liberi.

Fino al 30 aprile la raccolta di pappe

E intanto prosegue l'iniziativa solidale lanciata dal Pd locale dopo l'incendio, una raccolta pappe. Per aiutare le volontarie e i mici della colonia felina, infatti, fino a domenica 30 aprile sarà possibile donare cibo, umido e secco, in tre punti di raccolta: all’esterno del ristorante "Locanda del Transito" nella centralissima piazza Arese, al supermercato Sigma di Binzago e "Una mano senza glutine" sulla Nazionale dei Giovi.