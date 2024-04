Rientra l'allarme per l'incendio di questa notte

Allarme rientrato: a seguito degli accertamenti post incendio il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha revocato l'invito a tenere chiude le finestre

L'incendio è divampato questa notte in un magazzino di Concorezzo, a seguito del quale il primo cittadino concorezzese aveva invitato tutti i residenti a tenere chiuse le finestre in attesa degli accertamenti del caso

Accertamenti che sono stati effettuati e che per fortuna non hanno evidenziato situazioni di pericolo

"L’incendio di questa notte in un capannone nella zona Malcantone è stato spento in modo immediato dal sistema antincendio dell’edificio coinvolto - ha rimarcato poco fa il Comune - I risultati dei controlli della qualità dell’aria effettuati da Arpa, ci consentono di revocare l’indicazione di tenere chiuse le finestre. Un grazie alle Forze dell’ordine intervenute, ai vigili del fuoco e alla AVPS di Vimercate per l’intervento di questa notte.