Rifiuti abbandonati, la Polizia Locale filma e individua i responsabili

Rifiuti abbandonati a Desio, la Polizia Locale individua i responsabili.

Abbandonano i rifiuti in Vicolo San Camillo, colti sul fatto i responsabili

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale hanno colto in flagranza di reato alcuni soggetti intenti ad abbandonare rifiuti in Vicolo San Camillo, una zona già interessata in passato da episodi analoghi e oggetto di particolare attenzione, come altre, da parte del Comando, anche attraverso servizi in borghese e utilizzo di sistemi di controllo tecnologici, tra cui le fototrappole.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

L’intervento fa parte di un’attività più ampia

L’intervento rientra nel più ampio piano di attività finalizzato a contrastare comportamenti incivili e a garantire il rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti.

“Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una sfida quotidiana e complessa – dichiara il Comandante della Polizia Locale – Sappiamo che si tratta di una battaglia difficile, perché pochi comportamenti irresponsabili possono vanificare il lavoro di controllo e prevenzione svolto ogni giorno dagli operatori. Il personale della Polizia Locale sta dedicando grande attenzione a questo fenomeno, in linea con l’obiettivo indicato dall’Amministrazione di mantenere alta la vigilanza sul territorio. Ma per ottenere risultati duraturi è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini: il rispetto degli spazi comuni è una responsabilità collettiva.”

I numeri dei controlli da inizio anno

Nel corso dell’attività di controllo sul territorio, dall’inizio dell’anno, sono stati effettuati: venti accertamenti per abbandono di rifiuti, 31 segnalazioni trasmesse all’Autorità giudiziaria, 48 sanzioni per errato conferimento o mancato rispetto delle modalità previste. L’Amministrazione e la Polizia Locale monitorano le aree maggiormente interessate dal fenomeno, o oggetto di segnalazione tramite i canali dedicati (app municipium), utilizzando gli strumenti disponibili e programmando ulteriori azioni di controllo. Accanto ai controlli sul territorio, sono costanti le attività di verifica attraverso l’incrocio dei dati disponibili all’Ente, con particolare riferimento alle posizioni Tari, agli accertamenti sulle residenze dichiarate e alla verifica dell’effettiva occupazione degli immobili.

Prevenzione e contrasto al fenomeno, il commento del sindaco

L’obiettivo è individuare eventuali situazioni non coerenti e rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti, intervenendo in modo mirato nelle aree e nelle situazioni maggiormente critiche. Sul problema il sindaco, Carlo Moscatelli, così si è espresso:

“L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno complesso: riguarda episodi occasionali, ma anche condotte più strutturate che coinvolgono soggetti che agiscono consapevolmente al di fuori delle regole, compresi purtroppo alcuni casi riconducibili ad attività economiche. La macchina comunale sta lavorando con controlli sul territorio, strumenti tecnologici e verifiche amministrative. L’Amministrazione garantisce il ripristino e la pulizia delle aree, ma è necessario ricordare che il costo di questi comportamenti ricade su tutta la collettività”.

L’invito a segnalare

Moscatelli ha poi sollecitato i cittadini a segnalare: