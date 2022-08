Rifiuti abbandonati, la Polizia Locale individua il responsabile. La discarica è in via Da Vinci a Roncello, in corso altre due indagini

Marco Brambilla. Continua la lotta all'abbandono dei rifiuti da parte della Polizia Locale di Roncello e dell'assessore al Territorio A distanza di poche settimane , gli agenti hanno individuato il responsabile di un'altra discarica abusiva, questa volta in via Leonardo Da Vinci. Mentre sono in atto le procedure per sanzionare l'illecito, l'attività del comando non si ferma: nello stesso ambito sono in corso già altre due indagini

"Chi sbaglia paga"

" Noi non ci fermiamo, abbiamo implementato i controlli e monitoraggi del territorio, con la Polizia Locale e la Protezione civile e sono state installate diverse fototrappole. Chi sbaglia paga" è il commento del sindaco Cristian Pulici