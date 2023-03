Abbandono di rifiuti, "incastrati" dalle telecamere

A Seregno sanzionati dalla Polizia Locale due medesi "incastrati" dalle telecamere per l'abbandono di rifiuti in via Solferino, nel quartiere Sant'Ambrogio.

Rifiuti abbandonati in via Solferino

Con indagini mirate e l'utilizzo delle telecamere la Polizia Locale è riuscita a individuare e sanzionare, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, i responsabili di due ingenti abbandoni di rifiuti, entrambi nei paraggi di via Solferino in zona Sant'Ambrogio. L’episodio più recente nei giorni scorsi, tra le 19 e le 20, quando un uomo di mezza età ha abbandonato al margine della strada materiale vario, tra cui un materasso e una rete da letto.

Individuati due medesi

Le telecamere collocate per l’occasione hanno consentito di registrare il numero di targa dell’automezzo utilizzato e di rintracciarne il proprietario, residente a Meda. Qualche settimana prima, in un’area poco lontana, era stata scaricata una vecchia ottomana e alcuni sacchi di materiale vario. Anche in questa circostanza le telecamere erano state indispensabili per risalire al responsabile attraverso il veicolo utilizzato, condotto anche in questo caso da un medese che si era avvalso della collaborazione di una seconda persona, verosimilmente residente in città o nel circondario.

La soddisfazione dell'assessore Viganò