Rimpatriato con scorta internazionale il gambiano che aggredì la modella sul treno

E’ stato ufficialmente rimpatriato il 27enne del Gambia che un mese fa venne fermato dopo aver minacciato e aggredito fisicamente la modella brasiliana sul treno tra le stazioni di Carnate e Arcore.

Aveva molestato e aggredito una 29enne sul treno

La vittima, la 29enne di origini brasiliane Stephanie, si era salvata spruzzando lo spray al peperoncino contro il bruto dopo essere stata colpita con calci, pugni e schiaffi senza alcun motivo mentre rincasava verso Milano dopo una giornata di lavoro nella bergamasca.

La giovane aveva denunciato l’accaduto con un video

Nonostante lo shock e la paura del momento, era riuscita a denunciare in diretta l’intero accaduto sui propri canali social: un atto di coraggio che non solo aveva permesso di portare a galla una vicenda drammatica (ripresa poi persino livello nazionale), ma anche di arrivare all’arresto dell’aggressore.

Fuggito, era stato rintracciato

Inizialmente, infatti, il giovane africano era riuscito a dileguarsi. Ma la sua fuga era durata poco. Due giorni dopo, infatti, era stato identificato da parte delle forze di sicurezza che presidiano lo scalo di Carnate e successivamente preso in consegna dalle autorità competenti dopo l’intervento dei Carabinieri che avevano raccolto la denuncia della giovane modella.

Nei giorni scorsi il provvedimenti di espulsione

Il gambiano era stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, in attesa appunto del decreto di espulsione che è arrivato lo scorso 2 dicembre al termine degli accertamenti.

Imbarcato, sotto scorta, su un volo per il Gambia

Il 27enne, che peraltro risultava già noto alle Forze dell’ordine e titolare di un permesso di soggiorno scaduto non rinnovato, è stato quindi imbarcato su un volo da Milano Malpensa diretto a Banjul, in Gambia, accompagnato da una scorta internazionale. Il provvedimento di espulsione era stato disposto proprio in considerazione della gravità dell’aggressione, della permanenza irregolare in Italia e dei precedenti che gravavano sul suo conto.