Rintracciati i genitori del bimbo investito, si era allontanato da solo da Novate Milanese

Lieto fine

Il piccolo era salito su un autobus diretto a Milano. Poi l'incidente a Cesano e il trasferimento all'ospedale di Desio.

Rintracciati i genitori del bambino investito ieri, venerdì 29 agosto 2025, a Cesano Maderno: si era allontanato da solo dalla sua casa di Novate Milanese.

Bambino di sei anni si è allontanato da solo da Novate Milanese

Ricostruito quanto accaduto ieri al bambino di sei anni rimasto coinvolto in un incidente a Cesano. In base a quanto ricostruito dai Carabinieri, il bimbo, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, si era allontanato dalla sua casa di Novate Milanese.

E' salito su un autobus ed è arrivato a Milano

I preliminari accertamenti avviati subito dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa dai Carabinieri della Stazione di Novate Milanese hanno consentito di verificare che il bimbo era salito su un autobus della linea 89 scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano.

Investito a Cesano Maderno

Resta da capire come abbia fatto dal capoluogo lombardo ad arrivare a Cesano Maderno, dove è stato urtato da un'auto in corso Roma. Le attive e ininterrotte ricerche avviate nell’immediato, condotte poi ad ampio raggio dai Carabinieri di Milano e per le quali si stava attivando l’impiego di unità cinofile molecolari e il sorvolo dell'elicottero, hanno infine consentito di ritrovare il bimbo, in buona salute, all’ospedale di Desio, dove era stato portato dall'ambulanza dopo l'investimento, a seguito del quale aveva fortunatamente riportato solo lievissime ferite.

Rintracciati i genitori del bimbo investito

Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai Carabinieri della Stazione di Novate Milanese, che proseguiranno gli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.