Riqualificazione quartiere stazione a Villasanta: tra 2 settimane il nuovo asfalto

Quartiere stazione a Villasanta: aggiornamento sulla riqualificazione viabilistica. Tra circa due settimane il nuovo asfalto.

Riqualificazione quartiere stazione a Villasanta

Il progetto di messa in sicurezza della mobilità ciclabile della Zona Stazione partito lo scorso inverno a Villasanta ha portato in via Petrarca un nuovo marciapiedi ciclo-pedonale con incrocio rialzato all’intersezione con via Puccini. A completamento dell’opera, fa sapere l’Amministrazione comunale, è prevista la riasfaltatura di Via Cellini (da Via Garibaldi a Via Petrarca) e dell’intera Via Petrarca.

Slittamento dei lavori

I lavori sarebbero dovuti ripartire a marzo, dopo i mesi a rischio gelo, per sfruttare le temperature adeguate alla stesura dell’asfalto. Tuttavia, prima a causa del lockdown, e successivamente a causa di un importante intervento di Italgas sulla rete di distribuzione

del gas, l’ultima fase dei lavori è slittata.

Ora è infatti necessario attendere circa due settimane affinché il riempimento dello scavo effettuato da Italgas si assesti. Solo a quel punto si potrà stendere il nuovo asfalto senza rischiare che si creino avvallamenti.

Cosa prevede il progetto

Complessivamente il progetto comprende un percorso protetto leggermente sopraelevato rispetto alla sede stradale, della larghezza di due metri e mezzo, sul lato sinistro della via procedendo in direzione di via Dante. La ciclopedonale arriva fino al marciapiedi di via

Dante per una lunghezza di circa 300 metri. Per garantire ai ciclisti una continuità di percorso ed evitare il saliscendi, l’incrocio via Petrarca-via Puccini è stato sopraelevato.

Nuovo asfalto

L’intervento ha un valore di circa 150mila euro, 90mila dei quali sono disponibili grazie a un finanziamento governativo.

Per quanto riguarda il segmento di via Cellini che si snoda dalla stazione a via Sanzio l’Amministrazione comunale ha programmato una riqualificazione nel 2021 che prevede nuovo asfalto e una razionalizzazione del percorso e che rientra nel bando AttrAct di

regione Lombardia con un finanziamento di circa 70mila euro a fondo perduto.

TORNA ALLA HOME