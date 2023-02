Incendio

Rischio esplosione, paura in centro a Mezzago

Le fiamme divampate in una cantina in cui era conservata una bombola di gas; in posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco, persone allontanate.

Un principio di incendio nella zona delle cantine di un palazzo di 4 piani è si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, nel centro di Mezzago. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco L'allarme è scattato attorno alle 15 in via don Redaelli 5. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco, un'ambulanza di Avps Vimercate, i Carabinieri, il comandante della Polizia locale Alessandro Benedetti, e il sindaco Massimiliano Rivabeni. Materassi in fiamme in una cantina, allarme per una bombola di gas Dalle prime informazioni non si segnalano feriti. Pare che il fumo si sia sviluppato in una cantina, dove avrebbero preso fuoco alcuni materassi e al cui interno era tenuta una bombola di gas. I Vigili del fuoco hanno allontanato i presenti nei timore di esplosioni Decine le persone scese in strada nel timore di esplosioni. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Al momento i presenti sono stati allontanati su indicazione dei Vigili del fuoco, per sicurezza, ad alcune decine di metri dall'ingresso delle cantine del palazzo. I pompieri hanno anche raggiunto un appartamento al primo piano, proprio sopra l'area delle cantine. Momenti di paura Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6