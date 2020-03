“Rispettate le regole, tornerà il tempo degli abbracci”. Il saluto e l’invito della segretaria generale della Cgil Monza e Brianza Angela Mondellini.

“Rispettate le regole”

Un saluto e un invito, una lettera aperta indirizzata a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati ma anche ai giovani del territorio. Un’esortazione a rispettare le regole in un momento difficile, di preoccupazione per la salute ma anche per l’economia e il lavoro. Un messaggio sentito, di preoccupazione ma anche di speranza, che pubblichiamo integralmente.

“Desidero inviare il messaggio della Cgil di Monza e Brianza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, a tutti i giovani di questo territorio” scrive la segretaria generale della Cgil di Monza e della Brianza Angela Mondellini.

“Un pensiero particolare lo voglio dedicare alle donne e agli uomini impegnati in prima linea nei presidi ospedalieri lombardi, lavoratrici e lavoratori che con sacrificio e dedizione si stanno facendo carico di un lavoro enorme e importante: sono loro, tutti i giorni in prima linea, che cercano di curare i malati e salvare vite umane.

E’ un periodo duro – #iorestoacasa #cgil #monza #brianza

“È un periodo davvero duro per tutti noi: alle preoccupazioni per la salute si sommano quelle per l’economia e per il lavoro. Sono certa che ce la faremo: ne usciremo più forti di prima. Ma intanto, voglio invitare tutti al rispetto delle regole di comportamento per evitare la diffusione del virus. È davvero importante che ognuno faccia la propria parte per combattere, insieme, il Covid-19. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri cari più fragili, che sono quelli più esposti alle conseguenze di un’infezione; ma in realtà lo dobbiamo per tutti noi: nessuno è immune al contagio da questo nuovo virus. È il momento della responsabilità: attendiamoci alle indicazioni date dalle autorità per tutelare noi e chi ci sta vicino.

“Tornerà il tempo degli abbracci”

“Tornerà il tempo degli abbracci, tornerà il tempo delle manifestazioni collegiali e delle assemblee, torneremo ad incontrarci e a stare insieme. Oggi, siamo chiamati ad evitare assembramenti, e a combattere tutti insieme il comune nemico.

“In questa fase di emergenza, la Cgil di Monza e Brianza continuerà a sostenere le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, tutti i cittadini, attraverso i mezzi informatici e di telecomunicazione e, per le sole necessità di carattere urgente e non differibile, in alcune sedi del territorio, a partire dalla Camera del Lavoro di Monza”.

