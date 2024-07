Lo scorso 26 luglio scorso i Carabinieri della Stazione di Vimercate hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di tre minorenni residenti nel comune di Vimercate, ritenuti responsabili dei reati di rissa aggravata e tentato omicidio in concorso, di cui uno arrestato e due destinatari della misura del collocamento in comunità.

Rissa con accoltellamenti in piazza Marconi: fermati tre minori

Il provvedimento è stato emesso sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dall’Arma locale, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare.

L’indagine è stata avviata in risposta ai fatti avvenuti nella tarda serata del primo maggio scorso, quando, poco dopo la mezzanotte, due gruppi di giovani sudamericani si erano affrontati, dando luogo ad una violenta rissa nella piazza Marconi di Vimercate.

Quella sera, un 35enne pregiudicato di origine ecuadoregna si era presentato presso la caserma dei Carabinieri di Vimercate con vistose ferite alla schiena, procurate da fendenti da arma da taglio, riferendo ai militari di essere stato aggredito poco prima in piazza Marconi.

Le indagini

I militari, giunti sul luogo, dapprima avevano rintracciato un 43enne di origine peruviana anch’egli ferito con arma da taglio, per poi ricostruire la vicenda attraverso l'identificazione e l'ascolto delle testimonianze dei presenti, oltre all’acquisizione di registrazioni degli impianti di videosorveglianza attivi sui luoghi dell’evento.

Al termine di tutti gli approfondimenti del caso, gli investigatori hanno accertato come i fatti avessero avuto origine all’interno di un locale della zona, quando il 35enne avrebbe offeso per futili motivi un minore di origine peruviana, circostanza da cui era scoppiata una lite inizialmente tra i due e poi proseguita all’esterno del locale coinvolgendo altre quattro persone, di cui 3 maggiorenni e 3 minorenni.

Durante la rissa uno dei minori, un 15enne di Vimercate di origine peruviana, spalleggiato da altri due coetanei, aveva colpito ripetutamente con un’arma da taglio il 35enne, poi trasportato in codice rosso in pericolo di vita presso l’ospedale di Bergamo, dove era stato sottoposto a un delicato interventi chirurgico.

L’arrestato è stato associato presso il carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, mentre gli altri due minori, due 15enni rispettivamente originari del Perù e del Marocco, saranno collocati presso una idonea comunità.