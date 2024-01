Rissa in centro, due giovani in ospedale

Dall'aggressione verbale, alle botte. Rissa in centro a Giussano. Due giovani di 20 anni sono rimasti feriti, lo scorso giovedì pomeriggio.

Botte in piazza

La discussione degenera e si arriva alle mani: rissa giovedì pomeriggio al bar ricevitoria di piazza Roma. Erano circa le 17.30 quando un gruppo di 4 - 5 persone tutti adulti - italiani tra cui anche alcuni giovani - avventori del locale, hanno cominciato a discutere animatamente per futili motivi, all’esterno del bar. La discussione piuttosto accesa è passata dalle parole ai fatti e si è spostata prima al centro della piazza, vicino alla statua della Madonnina, poi tra gente che scappava e inseguimenti vari, il diverbio si è concluso all’ingresso di villa Sartirana.

Spintoni e schiaffi: due in ospedale

Spintoni, schiaffi, qualche pugno, una vera e propria aggressione finita con il ferimento dei due ventenni, sui gradini della biblioteca, dove ancora ci sono tracce di sangue. Uno ha riportato ferite alla mano ed è stato portato in codice verde all’ ospedale di Cantù, l'altro si è procurato diverse contusioni che però non hanno richiesto il ricovero. Sul posto sono subito arrivate ambulanze e Carabinieri. Tutto il gruppo è stato identificato e le immagini delle telecamere posizionate in centro potrebbero chiarire meglio la dinamica.

Da tempo i commercianti segnalano problemi di ordine pubblico

Da tempo i commercianti del centro segnalano problemi di ordine pubblico, una situazione della quale è stata informata anche l'Amministrazione comunale e il comando di Polizia locale che è già al lavoro per monitorare e tenere sotto controllo le vie e piazze. Già da qualche mese l’ assessore alla Sicurezza Paola Ceppi si era mossa per impedire la vendita di alcolici al distributore automatico aperto h24, per evitare che i gruppetti di giovani e di stranieri stazionassero ubriachi nella piazza. Provvedimento che però non era servito molto poichè i gruppetti continuavano a radunarsi in quello spazio, fino poi alla decisione di chiudere, ad inizio dicembre. E’ stato anche modificato il regolamento di polizia urbana, introducendo il divieto di consumo di alcol in piazze e aree pubbliche dalle 18 alle 6 del mattino. Tutto questo nella speranza di contenere certi brutti episodi.