Ristorante aperto contro il dpcm: sanzionati titolare e clienti. Il Sushimar di Cesano Maderno ieri ha aderito alla protesta “Io apro” alzando le serrande e accogliendo i clienti.

Ristorante aperto contro il dpcm

Salvatore Sgrò nei giorni scorsi aveva annunciato che avrebbe partecipato all’iniziativa nazionale “Io apro”. E ieri, 15 gennaio 2021, l’imprenditore cesanese ha mantenuto la promessa, tenendo aperto il suo Sushimar nella centralissima via Borromeo e servendo i clienti ai tavoli. Lo ha fatto sia per pranzo che per cena. “Non siamo la causa del virus. Si è visto che la chiusura dei locali non ha portato al calo dei contagi”, spiegava alla vigilia della protesta.

L’intervento dei Carabinieri

L’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Desio, in serata, non è stata una sorpresa. Nemmeno i provvedimenti scattati per la violazione alle normative anti-Covid : sanzione da 400 euro a titolare e clienti. Diciassette gli avventori nel locale al momento del blitz, tutti saranno multati con 400 euro di sanzione. “Rifarei tutto” commenta oggi l’imprenditore.