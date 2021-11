Ritrovato il 57enne scomparso da Cesano Maderno: Angelo Cervesato sta bene. Lo annunciano le tre sorelle.

Il cesanese è stato rintracciato ieri sera, giovedì 4 novembre, dalla Polizia a Milano. "Angelo è stato ritrovato, sta bene. Vogliamo ringraziare tutti, parenti, amici, conoscenti e non per il sostegno e il supporto ricevuto durante questi giorni", il messaggio di poco fa delle tre sorelle che lo cercavano da due settimane.

Era sparito da casa il 17 ottobre

Di Angelo Cervesato, 57 anni compiuti venerdì della scorsa settimana, non si avevano più notizie da più di due settimane. Domenica 17 ottobre l'uomo era uscito da lavoro, alla Rsa Don Meani di Cesano Maderno e aveva fatto rientro a casa in bicicletta. Poi però si era allontanato, sempre a piedi, lasciando le stanze in un disordine che aveva allarmato i familiari. Non era la prima volta che il cesanese si allontava da casa, anche per lunghi periodi, ma mai prima di questa volta non aveva dato notizie di sè ai suoi cari: il cellulare risultava infatti spento dal 18 ottobre.