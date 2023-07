"Renata" è tornata a casa, dagli Scout di Cesano Maderno: rubato a Paderno Dugnano nella notte tra il 19 e il 20 giugno, il furgone della sezione Scout Cngei è stato recuperato ad Assago.

Ritrovato il furgone rubato agli Scout

Lieto fine per gli Scout che, rimasti "a piedi", avevano lanciato l’appello per acquistare un altro furgone:

"Qualche giorno fa Renata, il nostro furgone di sezione, è stato rubato - questo il post sui social - E' con un po' di sconforto che ci troviamo a chiedervi di nuovo aiuto per recuperare un nuovo furgone che possa supportarci negli spostamenti dei materiali necessari ai ragazzi per lo svolgimento delle attività. Se qualcuno avesse qualche segnalazione da fare non esiti a contattarci".

La macchina della solidarietà

Le segnalazioni non erano mancate:

"Ringraziamo tutti quelli che hanno risposto al nostro appello indicandoci tante opportunità - spiega il presidente della sezione Scout Cngei di Cesano Maderno Mauro Senili - Per fortuna, possiamo rimandare l’acquisto: Renata è stata ritrovata dalla Polizia Locale di Assago. E’ senza targa e ha il blocchetto di avviamento rotto ma tutto sommato 'sta bene'".

Ora è tempo dei campi di sezione

Giusto in tempo per gli impegni di fine mese con le trasferte dei vari campi di sezione qua e là per l’Italia, dal Piemonte al Lazio. "Renata dalla gomma borchiata", questo il suo nome di battesimo, accompagna gli Scout della sezione cittadina dal 2019. Prima c’era il vecchio Oreste dalla cabina celeste, "che avevamo acquistato da un artigiano cesanese e avevamo immatricolato nel 1978", ricorda Senili, e prima ancora Angelo, "che ci era stato donato e avevamo chiamato così perché nel cruscotto avevamo trovato il santino di un angelo".