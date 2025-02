Ritrovato sano e salvo l'uomo scomparso

E' stato ritrovato, sano e salvo, nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio, l'uomo che 12 ore prima si era allontanato dalla sua abitazione di Vimercate senza dare più notizie e rendendosi irreperibile.

Non si era presentato al lavoro

Mauro Servodio, 52 anni, era uscito in mattinata dalla sua abitazione di Vimercate per recarsi in autobus in un ristorante di Cavenago dove lavora. I titolari del locale non vedendo arrivare al solito orario, hanno contattato i famigliari, convinti che l'uomo fosse regolarmente sul posto di lavoro. Hanno quindi cercato di rintracciarlo, invano, sul cellulare. Attese alcune ore, si sono rivolti ai carabinieri, in attesa di poter formalizzare, se necessario, dopo le 24 ore una denuncia per scomparsa.

Rintracciato sul lago di Como

Fortunatamente non ce n'è stato bisogno, perché nella serata di ieri le forze dell'ordine, grazie alla localizzazione del cellulare, lo hanno rintracciato nella zona di Bellano, sul lago di Como, invitandolo a fare ritorno a casa.