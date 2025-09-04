Le speranze sono rimaste salde fino all’ultimo. Purtroppo però nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, si sono spente dopo che i Vigili del fuoco, che da due giorni cercavano senza sosta un giovane di Vimercate disperso nelle acque dell’Adda, lo hanno ritrovato senza vita. La notizia è giunta in redazione pochi minuti fa.

Ritrovato senza vita il giovane disperso nell’Adda

L’allarme era scattato attorno alle 20 di martedì sera, 2 settembre. Stando alla ricostruzione dei fatti una persona che si trovava lungo l’alzaia dell’Adda ha sentito un forte tonfo in acqua e da lì il pensiero è andato alla triste fama del ponte, noto da decenni per essere scenario di numerosi gesti estremi. Immediata è dunque scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco e del fatto sono stati informati anche i Carabinieri della compagnia di Merate.

Poche ore più tardi si è appreso che la persona dispersa era un giovane di Vimercate di 21 anni.

Le ricerche da parte dei Vigili del fuoco sono andate avanti per due giorni, anche di notte, con ogni mezzo a disposizione. Oggi purtroppo la terribile notizia. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato sul fondo del fiume, a circa 100 metri di distanza dal ponte San Michele di Paderno d’Adda.

Sul posto il ragazzo era arrivato in auto: la vettura infatti è stata ritrovata poco lontano.