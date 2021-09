Rogo mortale, venerdì il funerale di Giorgio Vincenzi

E' in programma per venerdì il funerale di Giorgio Vincenzi, il pensionato spirato nel rogo di Nova Milanese. Sarà possibile dare l'ultimo saluto all'anziano rimasto vittima dell'incendio della sua abitazione di domenica.

Venerdì il funerale di Giorgio Vincenzi

E' previsto per venerdì 24 settembre il funerale di Giorgio Vincenzi, l'anziano scomparso in seguito all'incendio della propria abitazione avvenuto domenica mattina a Nova Milanese. La cerimonia funebre verrà celebrata alle 15 nella chiesa parrocchiale di Grugnotorto, Beata Vergine Assunta.

Sarà possibile dare l'ultimo saluto all'anziano

Non è stata disposta alcuna autopsia per la morte di Giorgio Vincenzi. In questi giorni, l'anziano è deposto presso la casa funeraria Luce di via Torricelli 1, di Nova Milanese. Il feretro resterà chiuso, ma la camera ardente sarà accessibile a chiunque vorrà porgere l'ultimo saluto all'anziano. Al termine della funzione religiosa la salma dell'88enne proseguirà per la cremazione.