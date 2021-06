Il rombo di motori per l’ultimo saluto a Ivan Leggieri, morto a 25 anni

Rombo di motori per Ivan Leggieri, morto a 25 anni. Questa mattina, martedì 1° giugno, l’ultimo saluto a Limbiate con torce colorate, palloncini e un brindisi.

Rombo di motori per Ivan Leggieri, morto a 25 anni

Sono stati celebrati alle 10,30 di questa mattina i funerali del 25enne Ivan Leggieri. Un corteo di moto ha accompagnato il feretro dalla casa funeraria di via Monte Bianco al piazzale della chiesa San Giorgio, a due passi dal punto in cui è avvenuto il tragico incidente il 21 maggio. Gli amici e i parenti del giovane limbiatese hanno raggiunto il sagrato in corteo, levando al cielo fumogeni colorati

“Buon viaggio Presidente”

Soprannominato dagli amici “Presidente”, Ivan Leggieri era leale, generoso, gentile. Alcuni dei suoi amici più stretti hanno voluto ricordarlo con alcune parole: “Questi 25 anni pesavano quattro volte tanto per quanto ti sei fatto conoscere”, hanno detto. E ancora: “Ti promettiamo di avere coraggio e di vivere per te, onoreremo la tua esistenza fino a quando torneremo a festeggiare insieme”.

Fuochi d’artificio, palloncini e amaro Montenegro

Non solo i fiori, lo striscione, le file delle moto all’entrata della chiesa di San Giorgio. Alla fine della celebrazione, il cielo azzurro sopra Limbiate è stato colorato da fuochi d’artificio e da palloncini. Gli amici hanno distribuito a tutti un bicchierino di Montenegro, l’amaro preferito di Ivan, dedicandogli un ultimo brindisi.