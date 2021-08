Ruba la borsa a una donna, denunciato dai carabinieri

Ruba la borsa a una donna, il ladro è stato subito individuato e denunciato dai carabinieri ancora con le mani nel sacco.

Ruba la borsa

I fatti risalgono alla serata di ieri (sabato 28 agosto 2021) quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, residente a Meda, celibe, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per svariati reati contro il patrimonio. L'uomo, attorno alle 20, si trovava in via Colombo quando ha notato una borsa appoggiata sul sedile di un furgone e l'ha rubata. La vittima è una donna di 46 anni, residente a Milano, giunta a Meda insieme al compagno.

Le indagini dei carabinieri

Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri, tra cui le testimonianze di alcuni passanti, hanno permesso di appurare quanto commesso dal 40enne, che al momento del furto transitava a piedi nella zona. L'ipotesi ricostruita ha quindi portato gli operanti a orientare l’attività investigativa sull’indagato. I militari si sono recati presso la sua abitazione per sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare. Il medese è stato trovato in possesso di parte della refurtiva. Oltre alla borsa, anche un iPhone, un mazzo di chiavi di casa e quelle di un’autovettura. Al termine degli accertamenti del caso, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria mentre l'indagato è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale.

