Rubano oltre 200 cachi direttamente dalla pianta, incredibile furto in un giardino condominiale

Oramai i ladri rubano di tutto, anche i cachi direttamente dalla pianta. Incredibile furto quello che vi stiamo per raccontare e che è accaduto nella notte tra lunedì 16 ottobre e martedì 17 ottobre ad Arcore, all'interno del giardino condominiale di un complesso residenziale che si trova in via Vittorio Veneto.

Ma i malviventi, evidentemente non contenti del "primo raccolto", ieri pomeriggio, martedì, verso le 18.30, sono ritornati nel giardino privato per raccogliere gli ultimi frutti rimasti sull'albero ma sono stati messi in fuga da uno dei residenti.

"Si sono portati via oltre 200 cachi"

Un bottino di qualche centinaio di euro quello racimolato dai malviventi entrati in azione con il favore del buio. A raccontare il furto subito dai condomini è stata la famiglia Carriero.

"Siamo letteralmente senza parole perchè mai ci saremmo aspettati di dover commentare il furto di frutta, in questo caso di cachi direttamente dalla pianta - hanno sottolineato i residenti - Il primo carico di frutta è stato rubato nella notte tra lunedì e martedì e i primi ad accorgersi sono stati alcuni residenti i quali, ieri mattina, hanno subito notato l'albero completamente spoglio di frutti. I malviventi, per accedere alla proprietà condominiale, hanno scavalcato la recinzione. Ieri sera i ladri sono ritornati ma uno dei residenti si è accorto che stavano ancora raccogliendo frutti e li ha messi in fuga. Probabilmente erano in due: uno che raccoglieva la frutta e il palo che aspettava il carico a bordo di un mezzo parcheggiato in via Della Pace, quasi all'altezza del vecchio ingresso del cimitero".

"Se qualcuno ha bisogno... basta chiedere"

I residenti hanno anche voluto lanciare un appello ai malviventi.