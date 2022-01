Fermati

Il furto è avvenuto in un distributore di benzina di Concorezzo.

Rubano un monopattino elettrico, arrestati dai Carabinieri. Due ladri sono stati fermati dopo aver consumato il furto in un distributore di benzina di Concorezzo.

Fermati durante la fuga

Nei giorni scorsi, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del vimercatese disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza e Brianza per garantire la sicurezza pubblica sono stati arrestati due soggetti per aver asportato ad un dipendente di un distributore di carburanti di Concorezzo il proprio monopattino elettrico. La vittima mentre svolgeva le sue mansioni ha notato due soggetti che con disinvoltura afferravano il suo monopattino e si allontanavano: subito è stato allertato il 112 e la pattuglia dei carabinieri della Stazione di Vimercate ha rintracciato i due ladri traendoli in arresto. Anche per loro è stato disposto il divieto di dimora nella provincia.

Intervento anche a Mezzago

Nel corso della stessa notte di Carabinieri sono intervenuti anche a Mezzago, sventando un furto di rame e altri materiali all'interno di una ditta.