Rubati i pluviali della chiesa e del Centro anziani: identificati i responsabili

Rubati i pluviali in rame della chiesa parrocchiale e del Centro anziani di Barlassina: identificati i responsabili in tempi rapidissimi.

Lo rende noto, in un comunicato, l'Amministrazione comunale di Barlassina, Tradizione e Futuro:

"In merito ai furti di rame che si sono verificati nelle ore notturne dei giorni scorsi nel nostro territorio, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti. La mattina seguente agli episodi in questione, la Polizia Locale, accortasi del fatto durante le consuete attività di controllo del territorio e su segnalazione di un cittadino nelle primissime ore del mattino, ha immediatamente avviato le indagini. Grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale, è stato possibile, in tempi rapidi, individuare i responsabili dei furti".