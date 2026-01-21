Rubati i pluviali in rame della Basilica

Ad accorgersene è stato il prevosto, don Mauro Barlassina, che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

A Desio ladri in azione nella notte. Asportati i canali di rame della Basilica Santi Siro e Materno, ma già i furfanti, autori del raid, avevano rimosso i ganci in parecchi punti, pronti a far sparire metri e metri di prezioso metallo. Ad accorgersene è stato il prevosto della Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino, monsignor Mauro Barlassina, con il sagrestano.

Sottratti i pluviali in rame della Basilica

“Ho visto che mancava un pezzo del pluviale su uno dei lati della Basilica e ho dato l’allarme – racconta il prevosto – Ho fatto subito la segnalazione ai Carabinieri”. I controlli hanno messo in evidenza che i furfanti, che sono entrati in azione approfittando del buio della notte, sono riusciti a fuggire con un paio di canali che hanno razziato dalle pareti laterali della chiesa simbolo della fede dei desiani, nel cuore della città.

Rubati diversi pezzi, i furfanti pronti a tornare per “finire il lavoro”

Il bottino avrebbe potuto essere molto più consistente se don Mauro non se ne fosse accorto. I ladri, infatti, erano pronti a tornare per completare il lavoro e asportare altre decine di metri di rame. Un pezzo alla volta, così gli ignoti malviventi pensavano di spogliare del tutto le pareti della Basilica. “Hanno staccato dei pezzi in più parti, sia nella parete di destra che di sinistra – prosegue il sacerdote – Al momento non è possibile quantificare esattamente il danno, dobbiamo fare delle verifiche per avere il quadro esatto. Di sicuro mancano due pezzi lunghi, almeno quattro metri, mentre sono tanti i puntelli che sono stati staccati». E’ stato anche trovato un punteruolo lungo che probabilmente i malviventi hanno utilizzato per il furto.

Sdegno e indignazione

Sdegno e indignazione per l’accanimento verso la Basilica, un punto di riferimento della fede desiana. “Un danno economico non indifferente. La cosa grave è che è finalizzato all’interesse personale contro la comunità.”, commenta don Mauro. Rispetto al furto si è attivato anche l’assessore alla Sicurezza, Fabio Arosio, che ha mobilitato la Polizia Locale. Le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire degli elementi utili.

Nelle scorse settimane furti segnalati anche a Varedo e Ceriano Laghetto

Negli ultimi tempi furti di pluviali in rame sono stati registrati a Varedo e a Ceriano Laghetto. A Desio in passato bersaglio dei ladri era stata la chiesa di San Giovanni Battista e a ottobre i furfanti si erano accaniti contro l’antica cappelletta dei Boschi, in via Agnesi. Anche in quel caso i ladri avevano asportato alcuni pezzi dei canali con l’intenzione di tornare per completare il lavoro. Scoperti, hanno dovuto desistere. Poco tempo fa, invece, i malintenzionati avevano colpito in via Matteotti.