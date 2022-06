Rubato e abbandonato il defibrillatore in memoria di un donatore Aido. E' accaduto a Desio nel quartiere San Giovanni Battista, nel parco dedicato a Luca Sala , tra via Pallavicini e via Montale.

A segnalare il vandalismo è stato il Comitato di quartiere San Giovanni Battista . Nel Parco in memoria di Luca Sala, socio e donatore Aido, è stato rubato e poi abbandonato a qualche metro di distanza il defibrillatore che era stato inaugurato meno di un anno fa, a luglio 2021 . Luca Sala è mancato a 31 anni nel 2007 in seguito a un malore durante una partita di basket. Il desiano aveva mosso i primi passi nella Pallacanestro Aurora Desio. ll defibrillatore era stato donato dalla mamma di Luca Sala,, insieme ad Aido. "Chi, come me, ha conosciuto Luca, lo ricorda come un ragazzo solare, pieno di voglia di vivere e amante dello stare insieme e dello sport, in particolare del basket e del calcio: ha lasciato un vuoto enorme", aveva detto l'ex primo cittadino,, al momento dell'inaugurazione.