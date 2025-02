Si terranno sabato 15 febbraio i funerali del due escursionisti brianzoli, Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, dispersi da sabato 8 febbraio e ritrovati purtroppo senza vita nella giornata di ieri, mercoledì 12, nel canale Caimi sulla Grignetta.

Sabato 15 febbraio l'ultimo saluto a Cristian Mauri e Paolo Bellazzi

Cerimonia civile per Cristian Mauri. Il ricordo avrà luogo sabato mattina alle ore 10 presso il campo sportivo Leon Arena in via Degli Atleti a Vimercate. Il campo è quello dell'Ac Leon, società calcistica dove Mauri allenava gli esordienti e dove era conosciuto e benvoluto da tutti.

I funerali di Paolo Bellazzi si terranno invece sabato pomeriggio alle 14.30 presso la chiesa di Cavenago di Brianza, dove Paolo è cresciuto, anche se attualmente Bellazzi abitava a Bernareggio.

Bellazzi e Mauri erano grandi amici oltre che colleghi di lavoro. Entrambi appassionati di montagna, quella della scorsa settimana non era la prima escursione che facevano insieme. Qualcosa però sabato è andato storto: forse il maltempo che li ha improvvisamente raggiunti mentre, dopo aver raggiunto la vetta stavano scendendo a valle, li ha disorientati.

Nonostante i soccorsi siano scattati già nel primo pomeriggio di sabato, quando le famiglie non li hanno visti rientrare a casa, solo lunedì i soccorritori del CNSAS sono riusciti a individuare il punto preciso in cui potevano essere, nella zona del canalone Caimi.

Ieri purtroppo il recupero delle due salme.