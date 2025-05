Sabato l'ultimo saluto alla 14enne travolta e uccisa dal treno

Sabato pomeriggio, 17 maggio, alle 14, alla Casa funeraria Molteni di Cesano Maderno, l'ultimo saluto a Sandra Bolog, la 14enne studentessa travolta e uccisa dal treno ieri, 14 maggio 2025, mentre attraversava i binari al passaggio a livello di corso Libertà.

Ultimo saluto alla 14enne travolta e uccisa dal treno

Dopo la cerimonia alla Casa funeraria Molteni, in via Milano a Binzago, la salma di Sandra sarà accompagnata al cimitero. Intanto, oggi, mercoledì, all'indomani dell'ennesima tragedia all'altezza dell'ex stazione ferroviaria, nel punto dove la giovane cesanese ha perso la vita, qualcuno ha deposto in sua memoria una sua bellissima fotografia, mazzi di fiori e lumini. Gesti di tenerezza e cordoglio per una giovane vita spezzata.

Il profondo cordoglio della comunità

La tragica morte della studentessa della scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto ha sconvolto l'intera comunità. Nelle scorse ore, sul sito internet del Comune, il sindaco Gianpiero Bocca ha manifestato alla famiglia il suo cordoglio personale e quello dell'intera Amministrazione comunale: "Di fronte a una simile tragedia, è grande il dolore dell’intera comunità. Il pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, a cui manifestiamo la nostra vicinanza in questo momento di immensa sofferenza".