Tragedia sui binari, ragazza muore travolta dal treno

Tragedia sui binari a Cesano Maderno: ragazza muore travolta dal treno. E' successo al passaggio a livello di corso Libertà, dove si trova la ex stazione ferroviaria.

Muore travolta dal treno

L'allarme poco dopo le 19. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, oltre ad ambulanza e automedica. Tra i primi ad arrivare in corso Libertà, il sindaco, Gianpiero Bocca. Non è ancora chiara la dinamica del tragico investimento. A quanto risulterebbe la ragazza potrebbe avere attraversato i binari mentre stava sopraggiungendo il treno diretto a Milano. Dalle prime informazioni circolate risulta che le sbarre del passaggio a livello in quel momento fossero abbassate.

Al lavoro per ricostruire la dinamica

Si tratta del quinto mortale negli ultimi anni lungo i binari della vecchia stazione. In seguito al drammatico investimento la circolazione ferroviaria è stata interrotta. Le Forze dell'ordine intanto sono al lavoro. A chiarire la dinamica sarà importante il supporto delle telecamere di videosorveglianza. Seguono aggiornamenti.