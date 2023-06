Sabato l'ultimo saluto di Concorezzo al giovane Manuel

Sabato mattina l'ultimo saluto di Concorezzo al giovane Manuel Pistoia, il 26enne scomparso in un gravissimo incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio ad Abbadia. I funerali saranno celebrati alle 9.30 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.

Il corpo di Manuel è tornato alla famiglia a qualche giorno di distanza dalla tragedia. Il ragazzo si trovava a bordo del proprio scooter quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro un'auto all'altezza di una svolta. L'impatto è stato inevitabile e purtroppo fatale per il ragazzo. La camera ardente verrà allestita in queste ore alla Casa del Commiato "Pirola" di Vimercate, mentre il funerale sarà sabato mattina: ad esso farà poi seguito il corteo verso il cimitero.

Ad annunciare la data delle esequie è stata direttamente Barbara, la mamma di Manuel, con un toccante messaggio con il quale ha voluto anche ringraziare tutti gli amici del figlio che in questi giorni di dolore si sono stretti intorno alla famiglia:

"Posso solo ringraziare tutti per la vicinanza in questo momento per le belle parole sul mio Manuel: sapevo che ha conquistato tante persone, ma non immaginavo così tante. Caro Manuel come ti ho sempre detto io e te abbiamo un legame speciale che continuerà in un altro modo e con il tuo carisma che hai sempre avuto, hai fatto in modo che il nostro legame continui e sia più forte con tutte le persone che hai conosciuto che mi racconteranno di te. Amore mio adesso sei vicino a Gesù, comportati bene e non tirare matto pure lui"