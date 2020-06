Migliora l’emergenza sanitaria nel territorio di Carate Brianza. Il sindaco Luca Veggian ha comunicato che in cinque giorni c’è stato solo un nuovo positivo e intanto aumenta il numero dei caratesi guariti dal Coronavirus.

Sale a 133 il numero dei caratesi guariti dal Coronavirus

In base agli ultimi dati comunicati da Ats e dalla Prefettura al 20 giugno sono 184 i cittadini risultati positivi al tampone per Covid 19 dall’inizio dell’emergenza. Rispetto all’aggiornamento del 15 giugno si registra dunque un solo caso positivo in più. Attualmente i positivi sono 23, di cui 15 sono ospiti delle Rsa dislocate sul territorio.

Un segnale di speranza arriva anche dal numero di persone guarite dal virus. Sono 133 con un aumento di 7 unità rispetto all’aggiornamento precedente.

“Tutti hanno voglia di tornare alla quotidianità”

“La difficoltà del momento e delle settimane passate è innegabile – ha commentato il sindaco Luca Veggian. Abbiamo tutti una voglia incredibile di riprenderci e toccare con mano la bellezza della nostra quotidianità. Abbracciare e stringere la mano alle persone più care, ve lo garantisco, sarà qualcosa di straordinario. Dobbiamo solo portare ancora un po’ di pazienza e continuare a restare uniti, da grande Comunità quale siamo”.

