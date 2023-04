Ha capito di non sentirsi bene, si è appoggiato a un palo ma poi si è accasciato di colpo al suolo sbattendo la testa. A soccorrerlo, e con ogni probabilità a salvargli la vita, una ragazza di 23 anni, Alessia Della Valle di Arcore volontaria soccorritrice, che gli ha praticato il massaggio cardiaco per oltre venti minuti.

Salva la vita all’ex sindaco di Montevecchia con il massaggio cardiaco

Sono ore di preoccupazione e preghiera in tutta la comunità di Montevecchia per l’ex sindaco Sandro Capra, 73 anni, colpito da un infarto nel pomeriggio di domenica 16 aprile in via Belvedere, all’altezza di Cascina Umberto, mentre da solo saliva a piedi per la collina.

L’ex primo cittadino si è appoggiato ad un palo e poi è caduto a terra, mentre i passanti, diretti a Montevecchia Alta per la classica passeggiata della domenica, lanciavano l’allarme. Pochi metri dietro Capra camminavano Alessia, di Arcore, e il fidanzato Matteo Biasioli di Basiano, impegnati in una passeggiata post pranzo.

L'intervento di soccorso della volontaria

«L’ho visto cadere e senza pensarci sono intervenuta - spiega la giovane, dal gennaio del 2019 volontaria soccorritrice sulle ambulanze dell’Avps di Vimercate - Gli ho praticato il massaggio cardiaco per circa venti minuti, ho controllato polso e respiro. Ho fatto quello che avrei fatto in servizio: mi è capitato qualche volta di soccorrere, al di fuori degli interventi, persone con cali di pressione o svenimenti, ma mai di dover soccorrere qualcuno per un arresto cardiaco».

Mentre la giovane, con grande professionalità e sangue freddo, soccorreva l’uomo, il suo fidanzato e una montevecchina che passava di lì in auto sono saliti in piazza Agnesi per recuperare il defibrillatore, come indicato dagli uomini del 118, al telefono con la soccorritrice. Sul posto intanto si è portata una pattuglia della Polizia locale, impegnata nel controllo degli accessi alla Collina, e in breve tempo anche l’automedica e un’ambulanza dell’Associazione Volontari Soccorso e Assistenza di Cornate d'Adda, usciti in codice rosso vista la gravità della situazione.

Il trasporto in ospedale

Mentre il sindaco in carica di Montevecchia Ivan Pendeggia e i consiglieri comunali Oreste Rovelli e Davide Scaccabarozzi bloccavano il traffico veicolare e anche i pedoni per permettere al meglio l’intervento dei soccorsi, sul posto è arrivata la moglie dell’ex sindaco, che nel frattempo era stato defibrillato dagli operatori e indirizzato all’ospedale di Vimercate in codice rosso.

La comunità di Montevecchia resta in attesa di notizie in merito alle condizioni dell'ex sindaco che nelle ore successive al ricovero si sarebbe risvegliato. Nei giorni scorsi le sue condizioni erano state dichiarate ancora gravi anche se in lieve miglioramento.

(nella foto di copertina Alessia Della Valle, la giovane soccorritrice che ha praticato il massaggio cardiaco all’ex sindaco di Montevecchia Capra e il fidanzato Matteo Biasioli)