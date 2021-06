Sono salvi e stanno bene ma potevano finire schiacciati sotto una macchina o preda di altri animali selvatici. E invece grazie alla sensibilità di una semplice cittadina cinque coniglietti bianchi sono stati recuperati a Macherio lo scorso 13 giugno e ora sono in salvo presso il rifugio Enpa di via san Damiano. La situazione di pericolo, come spesso accade, è stata segnalata tramite un messaggio inviato alla pagina Facebook di ENPA Monza.

Salvati cinque coniglietti abbandonati in un parcheggio

I cinque coniglietti nani, di cui tre di razza testa di leone, sono stati presumibilmente abbandonati durante la notte tra il 12 e il 13 giugno all'interno del grande parcheggio di Via Lambro a Macherio, al confine con Canonica di Triuggio e a due passi dalla pista ciclopedonale che costeggia il fiume. Una posizione che li avrebbe sicuramente esposti al pericolo di essere schiacciati dalle macchine, o predati da animali selvatici o da cani.

Un recupero rocambolesco

È stato un salvataggio complicato che ha visto le volontarie ENPA, aiutate da alcune giovanissime e volenterose ragazze presenti sul posto, doversi persino infilare sotto una delle auto parcheggiate, dal momento che uno dei conigli, terrorizzato, si era rintanato fin dentro al motore ma visibile dietro la griglia del paraurti.

Portati immediatamente al rifugio di Monza, i cinque coniglietti sono stati battezzati come altrettanti segni zodiacali: Libra, Virgo, Pisces, Taurus e Scorpio. Sono in attesa di completare l’iter sanitario, al termine del quale saranno disponibili per un’adozione finalmente consapevole e “per sempre”.

I conigli sono tra i pet più abbandonati

I volontari Enpa ricordano che i conigli rientrano tristemente tra i pet più abbandonati, essendo tra gli

animali comprati con più leggerezza, da persone che li ritengono, erroneamente, “facili” sostituti di cani e gatti, ignorando che si tratta di animali delicati e con esigenze molto specifiche.

Tanti dunque i conigli in attesa di adozione al rifugio di Monza.

Potete consultare le loro schede qui: http://www.enpamonza.it/lagomorfi