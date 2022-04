"Notti da incubo fra ubriachi e vandalismi"

Seregno

Disagi per i residenti di San Salvatore dopo l'uscita dei clienti da un locale. Le lamentele sono emerse nella "colazione" con il sindaco Alberto Rossi.

Fino a tarda notte ubriachi che escono da un locale e schiamazzano sotto casa. In strada bottiglie rotte, preservativi e persino vomito, ma anche danneggiamenti delle auto in sosta. Le lamentele dei residenti del quartiere San Salvatore nella "colazione" insieme al sindaco Alberto Rossi.

"Notte da incubo fra ubriachi e vandalismi"

Si lamentano i residenti di San Salvatore con le abitazioni nei pressi di un locale vicino alla Valassina, alle prese con i pesanti disagi dopo l'uscita dei clienti. Il problema è emerso nella "colazione" insieme al sindaco Alberto Rossi, un incontro informale organizzato dalla coalizione di maggioranza. Era il primo appuntamento dopo la pandemia da Covid: il precedente incontro risale al febbraio del 2020 nel quartiere Sant'Ambrogio, poco prima del lockdown. "Quando escono i clienti non sono sani, sono tutti ubriachi senza controllo. Anche il buttafuori è stato minacciato", ha commentato un residente nella riunione nel quartiere.

Il Comune al lavoro per una soluzione

Il disagio è da tempo all'attenzione dell'Amministrazione: "Non è compito del Comune fare selezione all'ingresso del locale e i problemi sono all'esterno, ma stiamo lavorando", ha spiegato il sindaco Alberto Rossi agli abitanti del rione. È già in corso un dialogo con la proprietà del supermercato vicino per l'apertura notturna del parcheggio, che potrebbe spostare il problema in una zona non abitata. Un'altra soluzione potrebbe essere l'installazione dei pilomat all'inizio di via Umbria. Problemi simili sono stati segnalati in via Bevera.

