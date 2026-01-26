San Sebastiano: una giornata di orgoglio per la Polizia Locale brianzola

ll volto dello Stato più vicino alla gente. Una mattinata dedicata all’orgoglio di indossarella divisa e alla prossimità con il cittadino. Dopo Seregno e Monza sabato scorso, 24 gennaio, Arcore ha avuto l’onore di ospitare la terza edizione della festa provinciale della Polizia locale che si è celebrata a pochi giorni di distanza dal 20 gennaio, ricorrenza di San Sebastiano, il martire romano che dal 1957, per decreto di Papa Pio XII, è ufficialmente il protettore degli agenti che operano sul territorio.

San Sebastiano, una festa in pompa magna

Una festa in pompa magna, organizzata nei minimi particolari e che ha visto presenti gli agenti provenienti da oltre una quarantina di comuni brianzoli. Un’occasione di incontro per ribadire la necessità di collaborazione, fondamentali per affrontare problematiche come quella della sicurezza che spesso scavalcano i confini comunali.

Ricco il parterre des rois che ha visto, tra gli ospiti, il Prefetto di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, l’onorevole Fabrizio Sala, il Questore di Monza Giovanni Cuciti, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il vicepresidente della Provincia Claudio Rebosio. E poi numerosi sindaci, a partire dal padrone di casa Maurizio Bono e dal primo cittadino di Monza Paolo Pilotto, assessori alla Sicurezza e comandanti dei corpi di Polizia Locale (la messa a punto della mattinata è stata affidata al comandante della Polizia locale di Arcore Mario Nappi e all’assessore alla Sicurezza di Arcore Luca Travascio) . La partecipazione è stata ampia e corale: hanno risposto all’appello decine di Comuni della Brianza (da Monza a Vimercate, da Desio a Seregno, da Cesano Maderno a Brugherio, fino ai centri della Brianza Est e Ovest) a testimonianza di un sistema di Polizia Locale sempre più integrato e radicato sul territorio. Accanto a loro c’erano anche i vertici provinciali di carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

I numeri della Polizia locale

Dopo l’accoglienza di tutti gli ospiti in piazza Pertini la cerimonia si è subito spostata, a causa del maltempo, nel vicino oratorio Sacro Cuore dove il corpo musicale ha accolto l’ingresso delle reliquie del patrono della Polizia locale, san Sebastiano. Il parroco di Arcore, don Virginio Vergani, ha benedetto tutti gli agenti schierati nella sala, il loro lavoro e le famiglie. All’assessore alla sicurezza di Monza, Ambrogio Moccia, il compito di leggere la preghiera della Polizia locale.

La cerimonia si è spostata poi al vicino teatro Nuovo, alla presenza delle autorità, del prefetto, dei comandanti e degli agenti, protagonisti della mattinata condotta dal presentatore Marcello Renzella, consigliere comunale di maggioranza ad Arcore. Proprio il comandante della Polizia locale di Arcore Nappi, ha fornito alcuni dati relativi al numero complessivo di interventi svolti dagli agenti della locale su tutto il territorio provinciale lo scorso anno, a cominciare dai 70.000 interventi registrati. E poi ancora 3.054 incidenti rilevati, 1.156 denunce a piede libero contestate e 198 provvedimenti di limitazione della libertà personale.

Le foto più belle della mattinata di festa della Polizia locale

GUARDA LA GALLERY (31 foto) ← →

“Tra la gente, con la gente, per la gente”

“La Polizia locale è Polizia di prossimità, tra la gente, per la gente e con la gente – ha sottolineato Nappi – Dobbiamo essere capaci di porre lo sguardo anche dove si ha motivo di non piacersi per trovare la forza di crescere nella stima di noi stessi e che risulti conosciuta ai cittadini della comunità a cui dedichiamo il nostro servizio”. “Il lavoro degli agenti della Polizia locale è silenzioso e a volte non visibile. Questa festa – ha detto il sindaco di Arcore Bono – vuole essere un momento di riflessione perché la sicurezza urbana non è solo strategia di contrasto ai reati, ma anche capacità di prevenire il degrado”. “Una collaborazione che si è recentemente concretizzata con il progetto regionale Smart che ha coinvolto diversi comandi, ma che spesso patisce la mancanza di fondi – ha aggiunto il prefetto di Monza e della Brianza Roccatagliata – che sono necessari per far fronte alle tante necessità, nuove risorse che i sindaci del territorio hanno richiesto”.

I momenti emozionanti della mattinata

Tra i momenti più intensi della mattinata, la promessa dei nuovi agenti: giovani donne e uomini che, nel corso dell’ultimo anno, sono entrati ufficialmente nei ranghi della Polizia Locale. Un passaggio simbolico, accompagnato dall’emozionante tradizionale lancio del berretto, che ha strappato applausi e qualche lacrima tra il pubblico. A seguire, la consegna dei gradi al personale promosso nel corso del 2025, segno di un percorso professionale costruito sul campo. La cerimonia si è chiusa con il conferimento di encomi e riconoscimenti agli agenti distintisi per particolari meriti operativi e per la partecipazione a interventi di rilievo (vedi articolo in basso). Un tributo concreto a chi, ogni giorno, garantisce legalità, sicurezza e prossimità nei centri urbani della Brianza.

Ampio servizio lo potrete leggere a partire da domani, martedì 27 gennaio, sul Giornale di Vimercate, Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Seregno e Giornale di Desio.