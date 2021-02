Sanificati le chiese e gli oratori chiusi per Covid. Come annunciato, nella giornata di oggi, mercoledì, la Protezione civile di Agrate ha provveduto a sanificate le tre chiese della Comunità pastorale Casa di Betania e gli oratori di Agrate, Omate e Caponago.

I tre sacerdoti positivi al Covid e la chiusura

Un provvedimento che si è reso necessario a seguito del focolaio nelle parrocchie. Nei giorni scorsi, infatti, nel giro di poche ore erano risultati positivi al Covid il responsabile della Comunità pastorale, don Mauro Radice, il responsabile della Pastorale giovanile, don Davide Cardinale, e il coadiutore don Giorgio Porta.

A seguito dell’accertamento dei tre casi, lunedì la Comunità aveva deciso la chiusura per due settimane delle tre chiese e degli oratori e la sospensione delle messe.

La situazione a scuola

Sul fronte delle scuole, completato lo screening in 16 delle 21 classi della primaria di via Battisti (una decina i nuovi positivi riscontrati su circa 400 tamponi effettuati tra alunni, insegnanti e personale non docente), il plesso, chiuso giovedì scorso, riaprirà come annunciato dopodomani, venerdì. Salvo per le classi in quarantena.

Nel frattempo l’Ats ha disposto la screening con tampone anche per due delle cinque sezioni della scuola dell’infanzia di via Savio. Un bimbo di una delle due sezioni già in quarantena è risultato positivo.

La situazione in paese

Ancora alto ma stabile il numero degli agratesi attualmente positivi al Covid. Ad oggi, mercoledì, secondo i dati a disposizione del sindaco Simone Sironi, i contagiati sono 126. Un dato in netta crescita rispetto all’ultima settimana di gennaio (18 positivi) ma identico a quello del fine settimana.

Le foto della sanificazione nella chiesa parrocchiale di Agrate

Ecco le foto diffuse dalla Comunità pastorale