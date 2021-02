Terzo prete positivo, Messe cancellate e chiese chiuse per 15 giorni. Una decisione drastica, unica nella storia di Agrate, assunta nella serata di ieri, lunedì, dalla Comunità pastorale Casa di Betania che comprende le parrocchie di Agrate, Omate e Caponago.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della positività di un terzo sacerdote, don Davide Cardinale, responsabile della Pastorale giovanile, riscontrata nel pomeriggio di ieri con un test rapido. Positività che sarà con ogni probabilità confermata nella giornata di oggi, martedì, quando il sacerdote si sottoporrà a tampone molecolare. Don Davide, al momento asintomatico, si aggiunge a don Mauro Radice, responsabile della Comunità pastorale, e don Giorgio Porta, coadiutore, entrambi positivi con sintomi.

“Si comunica che, a causa della positività al Covid-19 di tre sacerdoti della Comunità Pastorale, dal giorno 23.2 le tre chiese di Omate, Agrate e Caponago rimarranno chiuse (provvedimento valido per due settimane, ndr) – si legge in una nota – Volontari della Protezione Civile, che ringraziamo di cuore, provvederanno a sanificare le tre chiese il giorno mercoledì 24.2. La celebrazione delle S. Messe feriali è sospesa. Nelle parrocchie di Omate e Caponago anche le S. Messe prefestive e festive non verranno celebrate. Nella chiesa di Agrate verranno celebrata in presenza la S. Messa prefestiva delle delle ore 17 e quella domenicale delle ore 10, la quale verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale Casa di Betania. Tutte le iniziative di preghiera e le celebrazioni previste per il tempo di Quaresima sono sospese fino a data da destinarsi. Si raccomanda ai fedeli la cura delle preghiera personale, particolarmente importante in questo difficile momento comunitario. Siamo tutti invitati a collaborare con pazienza alla gestione dei disagi che questa situazione ci sta arrecando e a sperare che tutto si risolva in breve tempo. Vi chiediamo una preghiera per i sacerdoti e per tutti i malati”.