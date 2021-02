Sanità in Brianza: il distretto questo sconosciuto. Venerdì l’iniziativa promossa online dalla Compagnia delle Opere di Monza e della Brianza.

Sanità in Brianza: il distretto questo sconosciuto

Questo il tema del convegno online promosso dalla Compagnia delle opere di Monza e Brianza, associazione imprenditoriale legata al movimento di Comunione e liberazione e in programma venerdì 26 febbraio 2021.

E’ il primo appuntamento promosso dal Tavolo del territorio della CdO che da oltre un anno sta lavorando per una nuova sanità in Brianza. Da ancora prima che scoppiasse la pandemia, infatti, la CdO aveva posto l’accento sulla carenza della medicina territoriale. E non solo.

Tema della serata, in programma sulla piattaforma zoom alle 21 di venerdì (se interessati scrivere a tavolobrianza@gmail.com), “Il distretto: questo sconosciuto – una proposta per la sanità in Brianza”.

I qualificati relatori

Ad introdurre l’argomento Ambrogio Bertoglio, già direttore generale dell’ospedale San Gerardo e di altre aziende ospedaliere. Relatori: Giuseppe Genduso, già direttore sanitario di aziende ospedaliere; Filippo Cristoferi, manager della sanità e Carlo Zocchetti, esperto epidemiologo.

Interverranno: Emilio Mariani, medico di medicina generale; Ambrogio Meroni, sindacalista Cisl Brianza; Enrico Novara, presidente della Compagnia delle opere di Monza e Brianza e amministratore delegato della cooperativa L’Iride di Monza; Hernan Polo Friz, medico ospedaliero; Giuditta Radaelli, assistente sociale consultorio familiare e Matteo Redaelli, sindaco del Comune di Rogeno.