Sarà una Pasqua con il sole e temperature da inizio estate… ma dovremo rimanere a casa PREVISIONI METEO

Sarà una Pasqua con il sole… da passare a casa. Gli esperti prevedono un clima da inizio estate ma dovremo necessariamente evitare di uscire. Le previsioni meteo.

Sarà una Pasqua con il sole… da passare a casa

Sarà una Pasqua diversa. Abituati a passarla fuori porta o a trovarci con amici o parenti per la prima grigliata primaverile, quest’anno dovremo per necessità, trascorrerla tra le mura domestiche.

Lo faremo per la nostra sicurezza e per non vanificare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento che stanno lentamente portando ad abbassare la curva dei contagi in Brianza e in tutta la Lombardia.

Anche gli ultimi dati, quelli di ieri mercoledì 8 aprile, confermano un lento ma costante miglioramento dell’emergenza e il personale medico e sanitario inizia a respirare dopo settimane di forte stress e di lavoro incessante per curare i pazienti affetti da Coronavirus.

Quindi sì, godiamoci una Pasqua in famiglia, tranquilli. A casa. Con le finestre aperte e un sole caldo che porterà le temperature a toccare i 25 gradi.

Le previsioni meteo

Come ci conferma l’esperto meteo Christian Brambilla, l’alta pressione ci terrà compagnia per ancora per diversi giorni, determinando giornate soleggiate e con temperature molto miti. Valori quasi più da maggio che da inizio aprile.

Domani, venerdì 10 aprile, il cielo sarà soleggiato e le temperature minime saranno comprese tra i 9 e gli 11 gradi. le massime arriveranno ai 23 gradi. Sabato ulteriore innalzamento con massime stazionarie sui 24/ 25 gradi.

Per la giornata di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, come anticipato, il cielo sarà sereno e il clima gradevolissimo, tipico di inizio estate.

TORNA ALLA HOME