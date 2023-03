A Seregno debutta il Vigile di quartiere della Polizia Locale per prendersi cura dei problemi del territorio e di quanti lo abitano. Due agenti, coordinati dal commissario Carmine Milione, raccoglieranno le segnalazioni della cittadinanza per prevenire episodi di criminalità e migliorare la vivibilità dei quartieri.

A Seregno debutta il Vigile di quartiere

Nella mattinata di oggi, giovedì 23 marzo, a Palazzo Landriani è stato presentato il nuovo servizio del Vigile di quartiere. Due agenti, sempre gli stessi - Monica Bonventre e Luigi Galanti - saranno presenti nei quartieri per raccogliere le istanze dei residenti e monitorare zone critiche o eventuali episodi sospetti sulla base delle segnalazioni pervenute. Un servizio a chiamata nel quale i due vigili potranno dialogare con l'utenza, in stretta collaborazione con il Comitato di quartiere e i gruppi di Controllo del vicinato, l'ultimo dei quali (il quindicesimo) è nato in via Dell'Oca con 244 famiglie aderenti.

La collaborazione con i Comitati di quartiere

Nell'attività del Vigile di quartiere, a tempo pieno, è previsto anche un incontro periodico con i residenti, il sabato o durante le pattuglie serali, per vedere cosa non funziona e intervenire per migliorare il livello di sicurezza reale e il decoro della città. In altri termini una sorta di "sportello" comunale itinerante, visto che i due agenti sono sempre connessi al Comando tramite i dispositivi tecnologici individuali.

In estate la nuova sede del Comando

Il Vigile di quartiere rientra nel percorso di potenziamento del Corpo di Polizia Locale, al comando di Giovanni Dongiovanni, in termini di uomini e mezzi, avviato dall'Amministrazione Rossi, che ha visto in prima linea l'assessore alla Sicurezza, William Viganò. In estate dovrebbe anche concludersi la realizzazione della nuova sede del Comando, nella caserma in via Messina che era utilizzata dalla Polstrada.