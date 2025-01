Scaricano il letto davanti alla farmacia del sindaco, identificati e multati

Hanno avuto la pessima idea di abbandonare rifiuti ingombranti sul territorio, hanno avuto perfino la sfacciataggine di lasciarli davanti alla farmacia del sindaco di Barlassina, Paolo Vintani. I due incivili sono stati smascherati dalla Polizia locale e per loro è in arrivo una maxi multa.

Scaricano un letto un materasso davanti alla farmacia del sindaco

Si tratta di due uomini, dei quali uno ufficialmente residente altrove ma di fatto domiciliato a Barlassina, aiutato da un parente. Pensando di non essere notati, sabato 25 gennaio 2025 i due hanno abbandonato un letto e un materasso nel parcheggio di fronte alla farmacia "Alla Madonna", in viale Trento.

La Polizia Locale ha visionato le immagini delle telecamere e identificato i responsabili

La Polizia locale si è messa subito al lavoro per cercare di risalire all'identità degli incivili. Visionando più volte le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio, ma anche quelle messe a disposizione dal sindaco grazie all'impianto della sua farmacia, gli agenti in un paio d'ore sono riusciti a portare a termine il loro compito: i responsabili erano usciti con l'auto da un condominio del centro per abbandonare gli ingombranti.

L'assessore Serena Ronzoni: "Siamo attenti al decoro del territorio"