Scarichi abusivi: "In via Molinara stiamo combattendo una guerra"

Maxi discarica abusiva in via Molinara a Desio e nuovi abbandoni. La segnalazione è arrivata dal quartiere, il vicesindaco: "Alcuni dei rifiuti sono stati posti sotto sequestro, indagini in corso".

Scarichi abusivi in via Molinara, indagini in corso

Dopo gli ultimi scarichi in via Molinara, i residenti chiedono di trovare una soluzione per bloccare il fenomeno e individuare chi ha commesso l'illecito.

"Su via Molinara stiamo combattendo una guerra contro questa gente e siamo determinati a volerla vincere - afferma il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Andrea Villa - Alcuni di quei rifiuti sono stati posti sotto sequestro, è stato individuato il responsabile e stiamo attendendo i tempi della giustizia".

Gli scarichi abusivi dei rifiuti vanno avanti da tempo, lo stesso Comitato di quartiere è più volte intervenuto segnalando situazioni da monitorare in una zona già colpita pesantemente.

Saranno installate le telecamere

"In corso ci sono altre indagini e al momento non posso sbilanciarmi, spero a breve di poter dire qualcosa di più - aggiunge - Di sicuro c'è che la recente riforma voluta dall’attuale governo, che ha trasformato in penale il reato di abbandono dei rifiuti, agevola le Forze dell'ordine nel sanzionare e incriminare questi soggetti". Con Illumina, inoltre, arriveranno anche le telecamere.