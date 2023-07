A Desio 264 verbali per abbandono di rifiuti. Lo ha comunicato l'assessore all'Ambiente, Andrea Villa, durante il Consiglio comunale.

Nel 2022 264 multe per abbandono di rifiuti

"Nel 2022 sono stati elevati dalla Polizia Locale 264 verbali per abbandono di rifiuti. Ringrazio gli accertatori di Gelsia Ambiente e i nostri agenti per il lavoro svolto, che deve servire da monito a chi si comporta in modo irrispettoso verso la città". Questo il resoconto del vicesindaco e assessore all’Ambiente, Andrea Villa, in Consiglio comunale, che ha fatto rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere di Desio Viva, Francesco Pasquali.

Pulizia straordinaria a San Carlo

Così ha evidenziato il vicesindaco, in merito alla situazione dei rifiuti abbandonati a San Carlo.

"In questi ultimi mesi abbiamo eseguito una pulizia straordinaria tra viale Europa, le vie Mazzini e Olimpiadi dove c'era una discarica abusiva con rifiuti che giacevano da anni, che in passato non sono mai stati rimossi. L'intervento è costato più di diecimila euro ma la situazione era insostenibile: se la passata Amministrazione fosse intervenuta tempestivamente non avremmo ereditato una situazione di questo tipo".

Abbandono di rifiuti, due interventi ancora da effettuare

Due gli interventi ritenuti importanti ancora da effettuare, "su via D'acquisto, per cui aspettiamo notizie da Gelsia Ambiente, e la vicinale della Ceresola a San Giuseppe. Anche in questo caso si tratta di un abbandono storico, probabilmente relativo a un vecchio insediamento nomade e successivi abbandoni da parte di altri soggetti. Sono spese importanti che ricadono sulle casse comunali, anche su chi si comporta in modo corretto, ma rimuovere i rifiuti abbandonati è doveroso e può fornire elementi per svolgere delle indagini".

Pasquali (Desio Viva): "Con Guidotti in un anno 100 sanzioni in più"

Contestato il numero delle multe da Francesco Pasquali, un centinaio in meno rispetto al periodo in cui era assessore Stefano Guidotti di Desio Viva, nel precedente mandato della Giunta di Centrosinistra guidata da Roberto Corti.

"Si è detto che sarebbe stato assunto altro personale, facciamo fare le sanzioni. Farle serve per aumentare la deterrenza, forse così si spenderà anche meno", ha ribattuto il consigliere di opposizione.

Di diversa idea il vicesindaco: "Più sanzioni significa più infrazioni: una diminuzione può essere letta in modo diverso, è certo che stiamo intervenendo anche dove mai prima d'ora si era intervenuti, investendo risorse umane ed economiche".