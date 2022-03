Scarichi illeciti nelle fognature, denunciato un imprenditore

Biassono

Sequestrati gli impianti del titolare di un'azienda che rischia fino a 3 anni di arresto per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

Il titolare di un'azienda di Biassono è finito nei guai per scarichi industriali illeciti nelle fognature. E' stato denunciato dalla Polizia provinciale.

Scarichi illeciti

Le indagini sono state condotte dalla Polizia provinciale di Monza e Brianza con il supporto di BrianzAcque. Al termine di una complessa attività di osservazioni, anche notturne, accertamenti e indagini tecniche, gli agenti hanno posto sotto sequestro uno scarico industriale, nonché un’intera linea di cromatura e zincatura galvanica, oltre a fanghi e rifiuti speciali pericolosi nel Comune di Biassono. Il gestore del servizio idrico integrato BrianzAcque aveva rilevato la presenza di reflui industriali con elevati superamenti dei valori consentiti per legge, nelle tubature fognarie della zona e aveva ristretto il campo a una determinata azienda, la cui attività risultava essere compatibile con gli inquinanti presenti nella fognatura.

Sequestro e denuncia

Una volta effettuato l’accesso all’impianto produttivo individuato, attraverso i necessari rilievi tecnici, tra cui una video ispezione delle condotte fognarie, interne ed esterne all’azienda, la Polizia provinciale ha appurato che la stessa si era dotata di idonei sistemi per eludere i controlli sulle proprie acque di scarico e per smaltire illecitamente rifiuti pericolosi. La video ispezione ha permesso di accertare anche che una parte della conduttura fognaria risultava essere stata corrosa in più punti dallo scarico dei reflui industriali contenenti sostanze acide. Oltre al sequestro degli impianti, il titolare dell’azienda è stato denunciato per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rischia una pena fino a tre anni di arresto.