Scenata di gelosia sotto casa dell'ex, arrivano i Carabinieri: 39enne in ospedale

Una 39enne di Desio va sotto casa dell'ex e fa una sceneggiata di gelosia: arrivano i Carabinieri. La donna è poi stata portata in ospedale. E' successo a Canegrate.

Lite e scenata di gelosia

Una lite per gelosia ha tenuto col fiato sospeso un'intera zona a Canegrate. E' quanto successo nella serata di ieri, martedì 25 marzo 2025. Come riporta Prima Milano Ovest erano circa le 19.50 quando una donna, una 39enne residente a Desio, è arrivata sotto l'abitazione del suo ex fidanzato, in piazza Unità d'Italia. I due hanno iniziato a litigare, poi la donna ha dato in escandescenza per attirare l'attenzione, arrivando anche a buttarsi per terra.

Sul posto i Carabinieri di Legnano

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Carabinieri della Compagnia di Legnano, ma anche un'ambulanza dopo aver attivato il servizio di emergenza urgenza. La 39enne, secondo anche quanto dichiarato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, si era buttata a terra da sola e nessuno è rimasto ferito. A causa dello stato di agitazione, però, i soccorritori hanno preferito accompagnarla alla Mater Domini di Castellanza. Verde il codice con cui è stato effettuato l'intervento.