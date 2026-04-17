Schiamazzi nelle ore serali e clienti con precedenti, chiuso per sette giorni il Billy’s pub

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento della Questura di Monza e Brianza nei confronti del locale in via Vespucci.

Schiamazzi nelle ore serali, mancato rispetto degli orari di chiusura e clienti con precedenti: chiuso per sette giorni il Billy’s pub a Meda.

Chiuso per sette giorni il Billy’s pub

Giovedì 16 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Meda hanno dato esecuzione a un provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, con il quale è stata disposta la sospensione per 7 giorni dell’attività del locale in via Vespucci. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., è stato emesso a seguito di un’attività istruttoria condotta dalla Stazione Carabinieri di Meda, anche sulla base degli accertamenti e delle attività di controllo svolte con il concorso della Polizia Locale di Meda, che hanno raccolto una serie di elementi riferiti alla gestione del locale e alla sua frequentazione.

Assembramenti nelle ore serali e notturne e schiamazzi

Nel corso del tempo sono stati documentati episodi di assembramenti nelle ore serali e notturne, accompagnati da schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, oggetto anche di segnalazioni da parte dei residenti. Tali situazioni hanno determinato l’adozione, da parte dell’Amministrazione comunale, di provvedimenti di limitazione degli orari di apertura e anche alcune giornate di temporanea chiusura dell’esercizio.

Nel pub c’erano clienti con precedenti di polizia

In un’occasione, personale dell’Arma dei Carabinieri è intervenuto nel locale a seguito della segnalazione della presenza di un soggetto molesto, gravato da precedenti, che ha causato lesioni ad un’avventrice. Ulteriori controlli effettuati hanno evidenziato la presenza, all’interno del locale, di avventori con precedenti di polizia per diversi reati, tra cui reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre riscontrati episodi di inosservanza delle disposizioni sugli orari di chiusura, con accertamenti svolti nei mesi successivi all’adozione delle ordinanze comunali.

Disposta la chiusura

Le risultanze complessive degli accertamenti svolti hanno evidenziato una situazione ritenuta rilevante ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sulla base della quale è stato adottato il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, con finalità preventiva, finalizzata a interrompere le situazioni di criticità ed a ristabilire adeguati livelli di sicurezza e vivibilità nel contesto urbano interessato.