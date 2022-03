Schianto contro un'auto, gravissimo ciclista seregnese

Ad Annone

L'impatto questa mattina verso le 9.30 lungo la Sp 49. L'uomo trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Varese in condizioni critiche.

Ciclista si schianta contro un'auto: in ospedale in codice rosso come riferiscono i colleghi di PrimaLecco. L'incidente, la cui dinamica verrà ricostruita con precisione dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, è avvenuto ad Annone intorno alle 9.30 di oggi, domenica 13 marzo, lungo la Strada provinciale 49 che conduce verso Oggiono.

Ciclista seregnese contro un'auto: grave in ospedale

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, sembra che il ciclista residente a Seregno si sia scontrato con violenza contro un'auto, una Renault Kadjar, che si trovava a bordo strada. Illeso l'automobilista che si trovava a bordo del veicolo, mentre il ciclista ha riportato gravi ferite all'addome e al volto. Nonostante la gravità dei traumi l'uomo non avrebbe mai perso conoscenza.

L'intervento dell'elisoccorso

Immediatamente è apparsa chiara la gravità della situazione, tanto che la Centrale operativa dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha subito inviato sul posto i soccorritori in codice rosso. Ad Annone sono accorsi in sirena gli uomini del 118 sull'Auto medica e i volontari della Croce Verde di Bosisio sull'ambulanza. Per velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo e dirottato sul luogo dell'incidente l'elicottero dell'ospedale di Como. L'eliambulanza è atterrata nel campo accanto alla strada dove si è verificato il sinistro. Dopo che il ciclista è stato stabilizzato dal personale medico, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni ritenute critiche. Ieri sera, a Monza, un altro sinistro stradale con un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale.