Schianto con l'auto dei carabinieri, due in ospedale

Uno scontro molto violento che ha coinvolto anche un'auto dei carabinieri. E' di due feriti, fortunatamente lievi, il bilancio dell'incidente che si è verificato all'alba di oggi, venerdì 24 febbraio, a Vimercate.

Lo scontro ad un incrocio teatro di molti incidenti

E' accaduto poco dopo le 6.30 all'incrocio tra via Bolzano e via Trento, non lontano dall'imbocco della Tangenziale Est. Incrocio teatro di diversi incidenti.

Un Doblò contro il mezzo dei Carabinieri

Secondo una prima ricostruzione un uomo alla guida di un Fiat Doblò, che viaggiava lungo via Bolzano, giunto all'incrocio con via Trento, ha incominciato una manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Trento in direzione di Agrate, senza rispettare la precedenza.

In quel momento da via Trento, diretta verso al Tangenziale Est, stava sopraggiungendo una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vimercate. L'impatto è stato molto violento. Il Doblò è andato distrutto nella parte anteriore, mentre l'auto dei Carabinieri ha subito danni ingenti sulla fiancata destra.

Due in ospedale

Sul posto si sono portate due ambulanze, una pattuglia della Stradale di Arcore e una della Polizia locale di Vimercate. Per due delle persone coinvolte, un 31enne e un 42enne, si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Vimercate in codice verde.