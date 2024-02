Schianto frontale ad Agrate, morto un 61enne

Non ce l'ha fatta il 61enne coinvolto nell'incidente frontale avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, domenica 11 febbraio, ad Agrate Brianza.

L'incidente

L'uomo, originario di Domodossola, è spirato in ospedale. Il terribile schianto frontale si è verificato lungo la Sp13. Il 61enne era alla guida di un furgone che viaggiava in direzione di Melzo. Secondo quanto ricostruito pare si stesse recando nel centro di distribuzione della Rcs per caricare i giornali da distribuire poi alle edicole.

Morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Poco dopo il centro direzionale Colleoni si è scontrato frontalmente con un altro furgone condotto da un uomo, che viaggiava verso Monza. Le condizioni dei due sono apparse subito molto serie. In particolare quelle del 61enne. Trasportato all'ospedale San Serardo di Monza, in codice rosso, è spirato poco dopo.