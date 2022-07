Schianto in moto, gravissimo 21enne medese

Terribile schianto nella serata di ieri a Cabiate, violenta collisione fra un’auto e una moto: gravissimo un 21enne medese, ricoverato all’ospedale di Monza.

Schianto in moto, gravissimo 22enne medese

Incidente nella serata di ieri, sabato 9 luglio, nei pressi del cimitero di Cabiate, in via Ariosto. Sono entrati in collisione un motociclo Honda Shadow, condotto da un 21enne medese, e una Fiat Punto sulla quale si trovava un 19enne di Cantù. Sul posto è accorso l’elisoccorso di Como, atterrato in un campo di via Trieste tra Meda e Cabiate, e l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, oltre ai Vigili del fuoco locali e ai Carabinieri della Compagnia di Cantù.

E' ricoverato all'ospedale di Monza

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto che percorreva via Ariosto era in fase di svolta a sinistra per immettersi in via Fermi quando è avvenuto l’impatto con la moto. Al momento dello schianto non ci sarebbero stati testimoni e sono tuttora in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il 21enne medese è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto serie. Ferito anche il giovane conducente dell’utilitaria, trasportato all’ospedale di Desio. Nel corso della serata un altro incidente con conseguenze molto serie, a Barlassina.